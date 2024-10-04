Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 10:25

Бах считает, что его уход с поста главы МОК отвечает интересам олимпийского движения

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент МОК Томас Бах заявил, что его решение не избираться на новый срок принято в интересах олимпийского движения.

70-летний немец оставит свой пост летом 2025 года по истечении срока полномочий.Ранее он отказался от предложения внести поправку в Олимпийскую хартию для того, чтобы иметь возможность остаться еще на один срок.

«Дух единства и солидарности будет по-прежнему важен при построении устойчивого и инклюзивного спортивного будущего в Северной и Южной Америке, потому что времена меняются. Вот почему я глубоко убежден, что мое решение подготовить почву для вступления в должность нового президента МОК отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения», — цитирует Баха ТАСС.

Немец возглавляет организацию с 2013 года. Ранее функционер заявлял о необходимости продления санкций против российских спортсменов.

Александр Большунов и&nbsp;Эдуард Латыпов. Россиянам снова усложнили путь на Олимпиаду-2026. Ожидания скорого допуска пока не оправдываются

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
МОК
Читайте также
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Рекордсменка Юлия Рыжанкова — о международных стартах: «Никто не ждет русских спортсменов»
Садулаев выступит на чемпионате мира. Весной борца забанили перед отборочным турниром на Олимпиаду
Гуляев — о совете ISU: «Решения нет. Скорее всего, наш вопрос даже не обсуждали»
Гашек проиграл выборы, но продолжает выступать против россиян в НХЛ
Гашек снова раскритиковал НХЛ за позицию по российским игрокам
Винер предложила приравнять достижения россиян во внутрироссийских турнирах к результатам Олимпиады
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости