Бах: «Решение по ОКР не означает отстранения России в международных федерациях»

Президент МОК Томас Бах заявил, что решение организации отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских спортивных федераций.

«Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство соответствующей спортивной федерации России. Каждая международная федерация должна в каждом конкретном случае изучить ситуацию с учетом устава международной федерации», — приводит РИА Новости обращение Баха к международным федерациям на сайте МОК.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.