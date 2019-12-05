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Допинг

Бах оценил вероятность переноса из России международных турниров

17:11

Президент МОК Томас Бах отказался комментировать возможность переноса международных турниров из России. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России в связи с подлогом базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — перенос международных соревнований из России, если это возможно.

— Не буду спекулировать, на что распространяется решение ВАДА, — цитирует «РИА Новости» Баха. — Я не в том положении, я не знаю деталей, какое решение примет ВАДА. Надо ждать. Надеюсь, что ВАДА прояснит 9 декабря, на какие события распространяется их решение и по какой причине. Это все в руках ВАДА и комитета по сответствию.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191205/1562018662.html

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