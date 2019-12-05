Бах оценил вероятность переноса из России международных турниров

Президент МОК Томас Бах отказался комментировать возможность переноса международных турниров из России. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России в связи с подлогом базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — перенос международных соревнований из России, если это возможно.

— Не буду спекулировать, на что распространяется решение ВАДА, — цитирует «РИА Новости» Баха. — Я не в том положении, я не знаю деталей, какое решение примет ВАДА. Надо ждать. Надеюсь, что ВАДА прояснит 9 декабря, на какие события распространяется их решение и по какой причине. Это все в руках ВАДА и комитета по сответствию.