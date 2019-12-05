Бах напомнил, что МОК обязан следовать решению ВАДА по России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация обязана следовать решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по России, сообщают «РИА Новости». Дело в том, что это прописано в стандарте по соответствию, который был подписан комитетом.

23 ноября Комитет по соответствию (CRC) ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА агентством, которое не соответствует антидопинговому кодексу.

— Мы обязаны следовать, — приводит слова Баха «РИА Новости». — Мы подписали стандарт. Это обязательно для МОК.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало ряд рекомендаций комитета по соответствию для исполкома организации 9 декабря в Париже о жестких мерах в отношении России — лишении ее гимна и флага и права проведения крупных соревнований после лишения признания РУСАДА.