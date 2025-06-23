Бах награжден золотым Олимпийским орденом

Почетный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил золотой Олимпийский орден. Награду ему вручила нынешний президент МОК Кирсти Ковентри во время торжественной церемонии.

Высокая награда присуждена Баху в знак признания его выдающегося вклада в развитие мирового спорта и приверженности олимпийским идеалам. Немецкий спортивный функционер возглавлял МОК с 2013 года.

Кирсти Ковентри, которая лично провела церемонию награждения, является первой женщиной и первым представителем Африки на посту президента МОК.