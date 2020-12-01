Бах будет единственным кандидатом на выборах главы МОК
13:46
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет единственным кандидатом на новых выборах, информирует сайт организации.
Выборы президента пройдут во время 137-й сессии МОК в Афинах в марте следующего года.
Вступить в должность Бах сможет после Олимпийских игр в Токио.
Срок регистрации претендентов на пост главы МОК истек 30 ноября. Все члены МОК проинформированы, что Бах — единственный кандидат. Выборы пройдут на безальтернативной основе.
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