Бах будет единственным кандидатом на выборах главы МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет единственным кандидатом на новых выборах, информирует сайт организации.

Выборы президента пройдут во время 137-й сессии МОК в Афинах в марте следующего года.

Вступить в должность Бах сможет после Олимпийских игр в Токио .

Срок регистрации претендентов на пост главы МОК истек 30 ноября. Все члены МОК проинформированы, что Бах — единственный кандидат. Выборы пройдут на безальтернативной основе.