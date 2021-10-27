Артур Годлевский: «Правовой аспект и изменения внутри игр мешают киберспорту попасть на Олимпиаду»

Вице-президент Санкт-Петербургской федерации компьютерного спорта Артур Годлевский объяснил киберспорт пока не может попасть в олимпийскую программу.

«Есть вопросы правового характера, — цитирует Годлевского ТАСС. — Если мы говорим об обычных видах спорта, таких как волейбол, футбол, теннис и так далее, если вы захотели организовать соревнования, то вам ничто не мешает это сделать, вам необходимо лишь иметь определенные материальные ресурсы.

В компьютерном спорте это сделать невозможно, поскольку в соревнованиях вы будете вынуждены использовать интеллектуальную собственность разработчика, и не все из них готовы к такому виду сотрудничества. К тому же компьютерные виды спорта имеют тенденцию к периодическому изменению, которые кардинально изменяют правила и условия игры. Поэтому киберспорт до сих пор не включен в программу Олимпийских игр".

В октябре российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), который проходил в Румынии.