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Артур Годлевский: «Правовой аспект и изменения внутри игр мешают киберспорту попасть на Олимпиаду»

21:12

Вице-президент Санкт-Петербургской федерации компьютерного спорта Артур Годлевский объяснил киберспорт пока не может попасть в олимпийскую программу.

«Есть вопросы правового характера, — цитирует Годлевского ТАСС. — Если мы говорим об обычных видах спорта, таких как волейбол, футбол, теннис и так далее, если вы захотели организовать соревнования, то вам ничто не мешает это сделать, вам необходимо лишь иметь определенные материальные ресурсы.

В компьютерном спорте это сделать невозможно, поскольку в соревнованиях вы будете вынуждены использовать интеллектуальную собственность разработчика, и не все из них готовы к такому виду сотрудничества. К тому же компьютерные виды спорта имеют тенденцию к периодическому изменению, которые кардинально изменяют правила и условия игры. Поэтому киберспорт до сих пор не включен в программу Олимпийских игр".

В октябре российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), который проходил в Румынии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12782237

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Евгений Петров все материалы автора
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