Артем Пацев: "Заседания CAS по делу Мутко не было"

Спортивный юрист Артем Пацев подчеркнул: заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о пожизненном отстранении Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх не было. По его словам, незаконность решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) была установлена по документам.

- Вся команда юристов довольна решением. Полуторагодовалый суд закончился победой и признанием того, что решение исполкома МОК было незаконным, - цитирует РИА Новости Пацева. -Что касается заседания, то его как такового и не было, потому что наши коллеги из CAS изучили документы и выяснили, что заседание нет смысла проводить, так как незаконность решения МОК была установлена по документам. Так что по поводу заседания ничего не могу сказать, так как его и не было.

Напомним, Исполком МОК 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. 26 декабря Мутко подал иск в CAS на решение МОК. В четверг CAS объявил, что апелляция удовлетворена, а решение МОК аннулировано.