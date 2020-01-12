Аполлинария Панфилова: «Наслаждаемся победой на юношеских Олимпийских играх»

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые стали победителями на юношеских Олимпийских игр в парном катании в швейцарской Лозанне, прокомментировали свою победу. По сумме двух прокатов пара набрала 199,21 балла.

— Рады, что получилось прокатать здесь два раза без серьезных ошибок, — приводит сайт ОКР слова Панфиловой. — Спасибо всем за поддержку, особенно моей маме, которая находилась на трибуне. Мы включены в число запасных на взрослый чемпионат Европы. Если вдруг доведется выступить в Граце, это будет огромный опыт. А пока мы наслаждаемся победой на юношеских Олимпийских играх.

— Я чуть не врезался в бортик во время первой поддержки, да и каскад мог бы сделать лучше. Но все хорошо, что хорошо кончается, — добавил Рылов.