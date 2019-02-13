Анна Щербакова рассказала, о чем ей запрещено говорить журналистам

Чемпионка России Анна Щербакова пообщалась со СМИ после своего первого выступления на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет). Сегодня наша спортсменка в короткой программе девушек-одиночниц набрала за свой прокат 72,57 балла.
– Что успели посмотреть? Может, что-то из местной еды попробовали?
– Погуляла по городу. Здесь очень красиво, мы живем в центре, поэтому все понравилось. Из еды, естественно, ничего не пробовала. Диеты нет. Просто не хочется. Один раз были в ресторане. Правда, итальянском.
– Кто дома за вас переживает?
– Вся семья. Папа, сестренки. Мама со мной приезжает на соревнования. Причем так сильно переживает, что не может смотреть мои прокаты. Выходит куда-то всегда. Спасибо им большое за поддержку.
– Как маму зовут?
– Юлия. Она смотрит все тренировки, но на прокат не выходит. Нервничает.
– Как поддерживали здесь?
– После каждого элемента, всю программу слышала, как поддерживают.
– Задачу на короткую программу выполнили?
– Да, получилось чисто, но могла бы лучше. Возможно, немного переживала. И была зажатой.
– На утренней тренировке отрабатывали четверной лутц из второй половины программы. Как оцените этот элемент сейчас?
– Не могу об этом в интервью. Сказали, не надо.
– Скоро будет чемпионат мира по фигурному катанию. Не расстраивает, что другие россиянки – там, а вы – здесь?
– Не завидую. У меня свои соревнования. Все по плану.
– Здесь, в Сараево волнительнее выступать, чем на российских соревнованиях?
– Цель на каждое соревнование одна. Поэтому волнение примерно одинаковое. Все зависит от программы, а не от статуса соревнования.
– Английский специально для Сараево учили?
– Нет. Давно, еще с первого класса занимаюсь с репетитором. (Дмитрий Симонов)