Анна Щербакова: "Продолжу выполнять четверной лутц, несмотря ни на что"

Чемпионка России и победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля Анна Щербакова рассказала о падении на тренировке и четверном прыжке, который не смогла выполнить в произвольной программе.

– У всех спортсменов такое бывает – упала, – прокомментировала Щербакова инцидент, произошедший на тренировке. – Будем надеяться, что это просто ушиб. У меня такого еще не было, чтобы я упала на тренировке прямо перед произвольной программой. И мне надо было с этим справиться, это тоже очень важный опыт.

- Даниил Глейхенгауз сказал, что окончательное решение – идти на четверной или нет – было за вами.

– Да. Эти соревнования очень важны для меня, и ушиб – не повод упрощать программу. Я знала, что со всем справлюсь. Просто надо настраиваться и кататься. Несмотря ни на что, я продолжу выполнять четверной лутц.

– Что можете сказать о своем прокате?

– Конечно, можно кататься лучше. Очень жаль, что опять не получился лутц. Вроде на разминке все было нормально – казалось, что я почувствовала прыжок. Обидно было. Значит, больше над ним работать, доводить его до такой стабильности, чтобы никаких вопросов не было.

Щербакова выиграла золотую медаль на ЕЮОФ-2019, который проходит в Сараево. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 202,79 балла. (Мария Маркова)​

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