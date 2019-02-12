Анисимов выиграл бронзовую медаль на ЕЮОФ-2019 в спринте

Россиянин Илья Анисимов выиграл бронзовую медаль в спринте на Европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем в Сараево, сообщает teamrussia.pro.

Гонка проходила на дистанции 6,5 километров. Анисимов преодолел ее за 24 минуты и 51 секунду, допустив один промах. Он отстал на 20 секунд от победителя – француза Эрика Перо. Вторым к финишу пришел спортсмен из Словении Ловро Планко.

В заезде, помимо Анисимова, принимали участие еще три наших спортсмена. Павел Мещаков стал 24-м, Станислав Ильиных занял 32 место, а Егор Годарев – 47-е.