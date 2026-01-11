Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года, которые пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.

«Его присутствие представляет собой естественный мост между музыкой и спортом. Это не просто его возвращение в олимпийский контекст после участия в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году, но и возможность рассказать об Играх через наше итальянское музыкальное наследие, которое высоко ценится во всем мире», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в церемонии открытия также выступит американская певица Мэрайя Кэри. Мероприятия пройдут на четырех площадках одновременно. Темой церемонии открытия Игр станет «Гармония».