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11 января, 14:32

Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026

Руслан Минаев

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года, которые пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.

«Его присутствие представляет собой естественный мост между музыкой и спортом. Это не просто его возвращение в олимпийский контекст после участия в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году, но и возможность рассказать об Играх через наше итальянское музыкальное наследие, которое высоко ценится во всем мире», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в церемонии открытия также выступит американская певица Мэрайя Кэри. Мероприятия пройдут на четырех площадках одновременно. Темой церемонии открытия Игр станет «Гармония».

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