Анастасия Брызгалова: «Здорово, что День зимних видов спорта расширяет географию»

Двукратная чемпионка мира Анастасия Брызгалова приехала на главную площадку Дня зимних видов спорта, организованную ОКР в Воронеже и провела мастер-класс для жителей города, порадовавшись количеству желающих приобщиться к керлингу, а также не огорчилась холодной погоде.

— На самом деле, очень хорошо, что наступили морозы — лед на площадке не растает, — сказала Брызгалова. — Здорово, что организаторы праздника решили пойти дальше, чем Москва. Многие другие города тоже хотят узнать, что такое керлинг, у меня есть возможность увлечь нашей игрой новых людей. Мы расширяем географию, надеюсь поспособствовать развитию нашего вида спорта. Даже не ожидала, что столько людей соберется. Вот за моей спиной молодые ребята — обычно их керлинг не очень интересует. Но посмотрите, пришли и играют.

— А может, это будущая сборная Воронежской области?

— Конечно, почему нет? Главное — построить каток. Этот демонстрационный и меньше размером, чем игровой. Зато лед настоящий, какой делают для керлинга — готовить его сюда специально приезжал айсмейкер от федерации. (Антон Бабошин)