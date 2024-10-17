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Париж-2024

Сегодня, 13:13

Алла Шишкина: «Одаренным и целеустремленным юным спортсменам обязательно помогут»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Посол проекта ОКР «Олимпийский резерв — детям лучшее», колумнист «СЭ» Алла Шишкина рассказала о первых плодах работы программы и о том, какой смысл в нее заложен.

— Это мотивация для молодых спортсменов, в том числе материальная, — отметила Шишкина. — Ведь все понимают, насколько сложно сейчас без международных стартов, не во всех дисциплинах хватает внутренних соревнований. Самое главное — подготовка тренерских кадров, обеспечение инвентарем, помощь в проведении чемпионатов и первенств России. ОКР силами своего Инновационного центра проводит по всей России выездные мероприятия, тестирование талантливых детей в местах проведения спортивных сборов. Единоборства, легкая атлетика, другие дисциплины. На основании этих данных кандидатам в национальные команды вручают сертификаты программы и предоставляется дополнительная поддержка. Это потенциально наши будущие олимпийские чемпионы. Тем, кто одарен, целеустремлен и хочет защищать честь страны, обязательно помогут.

Программу «Олимпийский резерв — детям лучшее» ОКР запустил прошедшим летом и до конца 2026 года вложит в нее около миллиарда рублей.

Алла Шишкина
ОКР
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