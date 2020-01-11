Российская биатлонистка Алена Мохова подвела итоги индивидуальной гонки на 10 км на III зимних юношеских Олимпийских играх, в которой она одержала победу.

— Когда уходила с четвертого рубежа, слышала, что иду лидером, потом то же говорили тренеры на трассе, — цитирует Мохова официальный сайт «Команда России». — Это было круто, и очень окрыляло. И лыжи сегодня катали просто супер, хочу поблагодарить за это нашу сервис бригаду. Несмотря на рыхлый снег, лыжи катали просто супер.

Дальше я уже просто ждала результатов, ведь изменить ничего не могла.

— Промах на первой стойке не смутил вас.

— Это и характер, и работа тренеров. Ветер мешал, конечно, но мы это работали на пристрелке.

— А вы ведь были в шаге от того, чтобы вообще не поехать.

— Да. На отборочных соревнованиях я индивидуальную гонку пробежала четвертой, а спринт мне совсем не удался. Получается, на масс-старт я выходила, будучи четвертой в рейтинге. И любая ошибка могла обернуться провалом. Поэтому, когда я выиграла, я плакала на финише. Это было очень классно.

— Вы ведь в 11-м классе учитесь. Как вас отпустили родители перед ЕГЭ?

— Да, мама отпустила. Она вообще всегда на моей стороне. Спасибо за это моим родителям — они разрешают мне принимать свои решения, поступать так, как я считаю правильным.