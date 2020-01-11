Алена Мохова — о золоте юношеских Олимпийских игр: «Мама отпустила перед ЕГЭ, она всегда на моей стороне»
Российская биатлонистка Алена Мохова подвела итоги индивидуальной гонки на 10 км на III зимних юношеских Олимпийских играх, в которой она одержала победу.
— Когда уходила с четвертого рубежа, слышала, что иду лидером, потом то же говорили тренеры на трассе, — цитирует Мохова официальный сайт «Команда России». — Это было круто, и очень окрыляло. И лыжи сегодня катали просто супер, хочу поблагодарить за это нашу сервис бригаду. Несмотря на рыхлый снег, лыжи катали просто супер.
Дальше я уже просто ждала результатов, ведь изменить ничего не могла.
— Промах на первой стойке не смутил вас.
— Это и характер, и работа тренеров. Ветер мешал, конечно, но мы это работали на пристрелке.
— А вы ведь были в шаге от того, чтобы вообще не поехать.
— Да. На отборочных соревнованиях я индивидуальную гонку пробежала четвертой, а спринт мне совсем не удался. Получается, на масс-старт я выходила, будучи четвертой в рейтинге. И любая ошибка могла обернуться провалом. Поэтому, когда я выиграла, я плакала на финише. Это было очень классно.
— Вы ведь в 11-м классе учитесь. Как вас отпустили родители перед ЕГЭ?
— Да, мама отпустила. Она вообще всегда на моей стороне. Спасибо за это моим родителям — они разрешают мне принимать свои решения, поступать так, как я считаю правильным.
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https://teamrussia.pro/news/novosti/est-pervoe-zoloto-sbornoj-rossii-v-biatlone/