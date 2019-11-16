Алексей Сорокин: «Принять летнюю Олимпиаду? Это было бы здорово!»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сказал, что был бы рад, если бы Россия приняла крупные спортивные события в будущем.

— Евро-2028 или Олимпиада 2032 года? Я буду уже слишком стар к этому времени! А так я бы очень хотел, чтобы однажды Россия приняла летние Олимпийские игры. Нашей стране есть что предложить мировому спортивному сообществу. (Дмитрий Зеленов)