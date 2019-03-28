Александр Зубков: "Я заработал медали Олимпиады-2014 потом и кровью. Отдавать их не буду!"

Бывший российский бобслеист Александр Зубков заявил, что не будет отдавать золотые медали Олимпиады-2014. В среду стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отдал награды экипажей россиянина спортсменам из Латвии (в соревнованиях четверок) и атлетам из Швейцарии (в соревнованиях двоек).

- Мое мнение, как и полтора года назад, не изменилось, - приводит слова Зубкова "Комсомольская Правда". - Повторю еще раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл. Обсуждать все это, если честно, устал.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова и Александра Воеводу виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Все об Олимпиаде - здесь