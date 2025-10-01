Жуков о Ковентри: «Пока что особых движений от нее не видно»

Почетный президент ОКР, вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков поделился мнением о политике нового руководителя МОК Кирсти Ковентри.

«Верите, что при Ковентри наших спортсменов полноценно вернут в олимпийское движение? Посмотрим. Пока что особых движений не видно. Паралимпийский комитет принял решение, а МОК пока нет. Но надо надеяться», — отметил «СЭ» Жуков.

27 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).