Тихонов: «Баху следовало давно уйти от позора»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение президента МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Баху надо было давно это сделать, чтобы уйти без позора. Он прекрасно понимал, что Париж станет Олимпиадой позора по многим вопросам. Надо было вовремя уйти, а теперь самые худшие Олимпийские игры будут связаны с его именем», — приводит слова Тихонова Vprognoze.ru.

Ранее Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться на новый срок. Чиновник возглавляет организацию с 2013 года.