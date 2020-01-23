Александр Кожевников: «Даже в финале с американцами не было сомнений в превосходстве нашей юниорской сборной»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников приятно удивлен выступлением юношеской сборной России на Олимпиаде в Лозанне, где россияне выиграли все четыре матча, забросив в них 29 шайб.

— Наша сборная показала хоккей высокого класса — сыграла очень строго в обороне и очень результативно в атаке. 29 шайб за 4 матча это, согласитесь, показатель, весьма впечатляющий. Труднее всего пришлось с американцами в финале, но и там сомнений в превосходстве у нашей команды не было. В итоге победили со счетом 4:0. Молодцы! Когда несколько месяцев назад была презентация программы «Красная машина» я сказал, что не за горами тот день, когда мы увидим плоды той продуктивной работы по ее составлению. Наши юниоры доказали, что хоккей в нашей стране развивается. Удачи ребятам в дальнейшем!