Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Олимпиада

Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх

09:38

Российский спортсмен Денис Адеев занял второе место в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на Всемирных пляжных играх в Дохе.

Он преодолел дистанцию за 55 минут и 26 секунд. Победилем стал итальянец Марчелло Гуиди (55.25), бронза — у немца Сорена Майсснера (55.28). В общекомандном зачете российская сборная делит третье место с китайцами, имея в активе серебряную медаль. Первое место делят сборные Бразилии и Италии, завоевавшие по одной золотой награде.

Адеев — чемпион России (2018), а также двукратным победителем финала Кубка России (2018, 2019). На этапе Кубка Европы в Дании он завоевал бронзовую награду (2019).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир