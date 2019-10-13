Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх

Российский спортсмен Денис Адеев занял второе место в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на Всемирных пляжных играх в Дохе.

Он преодолел дистанцию за 55 минут и 26 секунд. Победилем стал итальянец Марчелло Гуиди (55.25), бронза — у немца Сорена Майсснера (55.28). В общекомандном зачете российская сборная делит третье место с китайцами, имея в активе серебряную медаль. Первое место делят сборные Бразилии и Италии, завоевавшие по одной золотой награде.

Адеев — чемпион России (2018), а также двукратным победителем финала Кубка России (2018, 2019). На этапе Кубка Европы в Дании он завоевал бронзовую награду (2019).