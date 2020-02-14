85 лет Виталию Смирнову!

Сегодня, 14 февраля, отмечает свой юбилей почетный член Международного олимпийского комитета, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Георгиевич Смирнов.

Виталий Смирнов является одной из ключевых фигур международного и российского спорта. На протяжении 44 лет он входит в состав МОК, занимая в разные годы посты вице-президента, члена исполкома и председателя комиссии по олимпийской программе. С 1992 по 2001 годы Смирнов был президентом Олимпийского комитета России, а ранее являлся первым заместителем руководителя оргкомитета при подготовке Олимпиады-80 в Москве.

Последние годы Смирнов возглавлял Независимую общественную антидопинговую комиссию, которая разработала Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Поздравления от «СЭ»!