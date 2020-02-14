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85 лет Виталию Смирнову!

08:00
Виталий Смирнов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виталий Смирнов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Сегодня, 14 февраля, отмечает свой юбилей почетный член Международного олимпийского комитета, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Георгиевич Смирнов.

Виталий Смирнов является одной из ключевых фигур международного и российского спорта. На протяжении 44 лет он входит в состав МОК, занимая в разные годы посты вице-президента, члена исполкома и председателя комиссии по олимпийской программе. С 1992 по 2001 годы Смирнов был президентом Олимпийского комитета России, а ранее являлся первым заместителем руководителя оргкомитета при подготовке Олимпиады-80 в Москве.

Последние годы Смирнов возглавлял Независимую общественную антидопинговую комиссию, которая разработала Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Поздравления от «СЭ»!

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