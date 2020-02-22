40 лет «Чуду на льду». Главный триумф в истории американского хоккея

22 февраля 1980 года на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити прошел матч между сборными СССР и США, который вошел в историю мирового хоккея под названием «Чудо на льду».

Выступая в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла сборной, составленной из игроков студенческих команд. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу американцев.

Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, сборная США завоевала золотые медали.

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