22 февраля 2002 года состоялся полуфинал Олимпийских игр Россия — США (2:3). И в этом матче случился один из самых спорных моментов в истории российского хоккея.

Россия уступала по ходу встречи со счетом 0:3, но сумела отыграть две шайбы. А потом ворота американцев поразил нападающий Сергей Самсонов. Однако арбитр отменил взятие ворот и даже не стали использовать видеопросмотр. Судил ту встречу американец Бил Маккрири.

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