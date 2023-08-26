11-кратный чемпион мира по гиревому спорту Беляев заявил, что у дисциплины хорошие перспективы развития

11-кратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Беляев считает, что дисциплина развивается и без включения в программу Олимпийских игр.

Беляев принимает участие в Международных спортивных играх национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде» в Уфе.

«Сейчас рассматриваются и утверждаются новые соревновательные дисциплины — идет процесс расширения международной составляющей, например, проводятся всемирные игры ТАФИСА. Надеемся, что в скором будущем гири все-таки станут олимпийским видом, но для этого, я думаю, в первую очередь должна быть соответствующая конкуренция. В целом, на мировой арене сборная России превосходит другие страны. Хорошую конкуренцию составляют спортсмены из Казахстана и стран Азии. Хочется верить, что гиревой спорт станет олимпийским и получит новый виток развития», — цитирует спортсмена пресс-служба игр «Навстречу Евразиаде».

Игры «Навстречу Евразиаде» проходят с 26 по 27 августа. Участие в них примут 700 спортсменов из стран Европы, Азии и Африки.