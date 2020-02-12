10 лет назад состоялось открытие Олимпийских игр в Ванкувере

12 февраля 2010 года в Ванкувере прошло открытие 21-х зимних Олимпийских игр.

Олимпиада прошла с 12 по 28 февраля. В медальном зачете первое место заняла сборная Канады с 14 золотыми, 7 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Больше всего медалей оказалось у США — 37, из которых 9 золотых.

Сборная России с 15 медалями (3-5-7) заняла 11-е место в медальном зачете. Золотые медали завоевали Никита Крюков (лыжные гонки, спринт), Евгений Устюгов (биатлон, масс-старт) и женская сборная по биатлону в эстафете.