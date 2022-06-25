На зимней Олимпиаде впервые за 24 года будет новый вид спорта. В России о нем почти ничего неизвестно

Лыжное двоеборье — на грани вылета из олимпийской программы, зато на Играх будет ски-альпинизм.

Исполком МОК объявил об изменениях программе зимних Олимпиады, которые коснутся уже ближайших Игр-2026 в Милане и Кортина Д'Ампеццо. Корректировки теперь вносятся по упрощенной схеме, так что вероятность сюрпризов намного выше. Одним из них стала олимпийская прописка нового вида спорта — ски-альпинизма. Это первый новый зимний вид спорта на Играх с 2002 года, когда в программу вернулся скелетон. А если учитывать, что ски-альпинизм находится под крылом собственной международной федерации, то можно сказать, что подобного расширения не было с 1998-го, когда олимпийский статус получила федерация керлинга. При этом один из традиционных видов спорта — лыжное двоеборье, представленное на ЗИО с 1924 года, — рискует завершить свою олимпийскую историю.

Кому это выгодно?

Ски-альпинизм (также известный как «скимо» — сокращение от ski mountaineering) в каком-то смысле можно считать многоборьем, поскольку от участников соревнований здесь требуются навыки обычных равнинных лыжников, альпинистов (но не скалолазов) и горнолыжников-фрирайдеров. Во время прохождения дистанции спортсменам надо подняться на лыжах на довольно крутую гору, преодолеть пешком с лыжами на плече или в рюкзаке еще более сложный для подъема участок и скатиться вниз по неподготовленному склону. Трасса — это не совсем снежная целина, она обозначена флажками, но лыжней назвать ее язык не поворачивается. В любом случае, она прокладывается по естественному горному рельефу, а проходят ее либо в формате масс-старта, либо малыми группами по 4-6 человек в каждой.

Ски-альпинизм станет новым олимпийским видом спорта. ismf-ski.org

В программу ОИ-2026 в скимо включены пять медальных розыгрышей — мужской и женский спринты и индивидуальные гонки, а также смешанная эстафета. Олимпийская квота составит 48 участников (24 спортсмена и 24 спортсменки). Спринт — это соревнования с набором высоты всего в 80 метров, в которых только один подъем (на лыжах и пешком) и один спуск. Индивидуальная гонка предполагает не менее трех спусков и подъемов с перепадом высот от 1500 до 2000 метров. В эстафете в команде по два человека разного пола, каждый из которых должен один раз подняться и один раз спуститься по трассе с перепадом высот около 150 метров. Именно эти дисциплины были опробованы в 2020 году на зимней Юношеской Олимпиаде в Швейцарии.

Самый интересный вопрос — это, конечно, кому выгодно данное изменение в программе Белых Игр. И на ЮЗОИ, и на чемпионатах мира по ски-альпинизму тенденция однозначна — лидерами вида спорта являются всего три страны — Франция, Италия и Швейцария. Иногда в топе оказываются испанцы и австрийцы. В общем, картина мало чем отличается от горных лыж — с той разницей, что Испания в скимо круче, чем Германия и США. О каком-то серьезном расширении медальной географии в обозримом будущем речь не идет. И перспективы России здесь, увы, не самые обнадеживающие. В текущем рейтинге Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) лучший россиянин Андрей Федоров занимает сотое место, а лучшая россиянка Светлана Малышева — 48-е.

Двоеборье — слабое звено

При таком раскладе даже после отмены санкции просто сам факт попадания наших спортсменов на Олимпиаду уже будет успехом. Нельзя сказать, что скимо для нас совсем уж экзотика — все-таки по этому виду спорта регулярно проводятся чемпионаты России. Но организует их Федерация альпинизма России — новый олимпийский вид спорта у нас развивается под ее крылом. И, учитывая, что альпинизм и его остальные разновидности в олимпийской программе не представлены, в организационном отношении теперь будет непросто. Конечно, при условии, если мы хотим в будущем претендовать на что-то в скимо. В целом можно констатировать, но нынешнее изменение олимпийской программы снова застало нас врасплох.

Ски-альпинизм станет новым олимпийским видом спорта. Фото AFP

Поскольку МОК категорически не хочет увеличивать число участников Олимпиады, появление одних дисциплин неизбежно должно привести к сокращению других. И кандидат на вылет теперь наметился совершенно определенный. Одновременно с вопросом о принятии ски-альпинизма на суд исполкома был представлен проект включения в программу женского лыжного двоеборья. На данным момент это единственная олимпийская дисциплина, в которой не представлены женщины. С 2020 года старты двоеборок включены в программу Кубка мира, но уровень конкуренции в них оставляет желать. Впрочем, и в мужских соревнованиях с этим беда. 27 медалей, разыгранных в лыжном двоеборье на трех последних Олимпиадах, были завоеваны представителями только четырех стран.

В общем, женское двоеборье в олимпийскую программу Игр-2026 не попало, а мужское осталось только из уважения к спортсменам, которые уже начали подготовку к следующей Олимпиаде. Но можно сказать, что этому виду показана желтая карточка, и до удаления его из олимпийской семьи — буквально один шаг. Невысокая зрелищность и низкая популярность дисциплины тоже беспокоят МОК. Для россиян это, как ни странно, неплохо, поскольку лыжное двоеборье — одна из самых безнадежных для нас зимних дисциплин. За все время проведения ЗОИ нам удалось здесь завоевать всего одну бронзовую награду. И все попытки изменить ситуацию пока результата не приносят. Учитывая туманные перспективы двоеборья на Играх, смысла прилагать большие усилия в этом направлении сейчас просто нет.