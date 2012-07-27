Тренер Сливенко уверен, что о завершении спортсменкой карьеры речи не идет

Серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине штангистка Оксана Сливенко, выступающая в весовой категории до 69 кг, пропустит Игры-2012 в Лондоне из-за защемления нерва в поясничном отделе позвоночника. У спортсменки обострилась старая травма во время разминки на заключительной тренировке. При этом старший тренер сборной России Александр Видов заявил, что спортсменка не планирует покидать помост.

- Оксана разминалась и получила защемление в поясничном отделе. У нее уже было такое. Но полгода она терпела и нормально тренировалась, а в этот раз что-то случилось. Ни один из тяжелоатлетов от таких инцидентов не застрахован, - приводит Fcp-press.ru слова Видова. Огромные веса и тяжести провоцируют заболевания двигательного аппарата.

Сейчас настроение у Оксаны, естественно, очень плохое. Теперь самое главное, чтобы она сама с собой совладала и пережила эту трагедию. О завершении спортивной карьеры не идет и речи. Сливенко еще не стара для штанги. 26 лет – это нормальный возраст. Она сейчас немножко отойдет и в следующем году уже сможет готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в апреле. С такой травмой Оксане придется полечиться месяца 3-4. В любом случае, карьеру Сливенко не закончит. Оксана – мировой лидер в своей категории. Зачем же отступать раньше времени..

На Олимпиаде-2012 Сливенко заменит серебряный призер Афин-2004 Наталья Заболотная, которая выступит в категории до 75 кг. В данной категории Россию также представит чемпионка мира-2011, призер Олимпиады-2008 Надежда Евстюхина, установившая на чемпионате России в Саранске мировой рекорд в толчке.

- Думаю, что в призы попадут обе наши спортсменки, - подчеркнул Видов. - Можно даже не загадывать. А кто сильнее, покажет помост. Заболотная и Евстюхина - две практически равные спортсменки. Их главная соперница - Подобедова из Казахстана. Ее Евстюхина обыграла в прошлом году на чемпионате мира. Вот у кого нервы не дрогнут из них троих - та и будет золотой.