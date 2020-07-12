Источник: 91 британский участник Игр-2012 принимал экспериментальный препарат спецназа США

91 британский участник Олимпиады-2012 в Лондоне принимал экспериментальный препарат, разработанный для спецназа США, утверждает британское издание Mail on Sunday. По информации источника, представители 8 видов спорта принимали энергетик под названием DeltaG, который повышал стрессоустойчивость и выносливость.

Участники якобы подписывали специальный документ. Согласно ему, агентство UK Sport, отвечающее за олимпийский и паралимпийский спорт в стране, не гарантирует, что использование энергетика соответствует требованиям Антидопингового кодекса.

Издание также отмечает, что у 40 процентов атлетов начались проблемы с пищеварением. 28 спортсменов из-за этого перестали его использовать, а еще 24 отказались, считая, что препарат не даст им преимущество.

На домашних Играх сборная Великобритании заняла третье место в неофициальном медальном зачете, завоевав 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград.