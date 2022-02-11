Олимпийский чемпион по конькам обвинил в коррупции голландцев

Шведский стайер Нильс ван дер Пул обрушился с критикой на руководство сборной Нидерландов за то, что оно якобы проводит нечестные манипуляции с олимпийским льдом и вступило в сговор с организаторами Игр.

Вообще-то, ван дер Пул сам наполовину голландец по отцу, и это придает ситуации дополнительную перчинку. Но живет и тренируется Нильс в Швеции, уже став там национальным героем.

В прошлом году он выиграл чемпионат мира на «пятерке» — и это первое золото для скандинавской страны в коньках почти за полвека. А в Пекине ван дер Пул подтвердил свой класс, снова победив на любимой дистанции с олимпийским рекордом. Последний раз у шведов такой успех был аж в 1988 году в Калгари.

Казалось бы, Нильс должен быть абсолютно счастлив. Но вместо этого атлет обрушился на голландцев с программной речью прямо на пресс-конференции.

«Неэтичные и аморальные приемы»

Ван дер Пула взбесило интервью одного из специалистов сборной Голландии — Сандера ван Гинкела. Тот в разговоре с журналистами поделился, что постоянно проводит тестовые замеры олимпийского льда и делится своими находками с Марком Мессером — главным ледоваром Олимпиады в Пекине.

— Мессер понимает, что довожу до него данные, потому что нашей команде нужны оптимальные кондиции льда на Играх, — рассказал Гинкел. — Многие спортсмены говорили, что он слишком теплый и мягкий. Не знаю, связано ли это с моими замечаниями, но в последнее время температура действительно стала немного падать. Я показываю Мессеру результаты своих измерений и надеюсь, это помогает убедить его.

В общем-то, в самом факте измерений ничего особенного нет. Даже полградуса разницы играют огромную роль для скорости и техники. А сборная Голландии по конькам оснащена примерно как команда «Формулы-1». Там самая современная техника и огромный штат специалистов, о которых другие даже не мечтают. И как следствие — самое большое количество олимпийских медалей.

— Это коррупция, — заявил Нильс ван дер Пул. — Голландцы пытаются влиять на расклад сил в свою пользу, используя неэтичные и аморальные приемы. Это омрачает репутацию нашего вида спорта. Это плохо не только для федерации, но и для спортсменов. Самый большой скандал в истории коньков! У нас были допинговые случаи, но то, что происходит сейчас, на мой взгляд, не менее серьезно.

Нильс также отметил, что лично ему медленный и теплый лед как раз подходит. И попытки голландцев изменить это — не что иное, как преступные манипуляции.

Жара на « десятке »

Главный ледовар Мессер все обвинения, конечно, категорически отрицает. По национальности он канадец и с голландцами формально никак не связан. Выступил и глава Олимпийского комитета Нидерландов Морис Хендрикс: он считает, что его команда не имеет никакого влияния на состояние олимпийского льда, а все решения принимают организаторы Игр.

Сандер ван Гинкел, с чьего интервью все и началось, кажется, теперь больше никогда не будет общаться с журналистами. Сандер утверждает, что его неправильно поняли и он никогда не имел в виду сговор с местными ледоварами. И вообще неплохо было бы сначала попытаться выяснить, что происходит в личной беседе, а уже потом обрушиваться с обвинениями в СМИ.

Кстати, скоро ван дер Пулу бежать на Олимпиаде еще и 10 000 м. Там качество льда вообще играет огромную роль, а в основных соперниках — как раз голландцы. Скучно даже на такой не самой зрелищной дистанции теперь точно не будет.