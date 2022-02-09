Перед вылетом в Пекин конькобежец сдал 45 ПЦР-тестов, а потом потерял свой багаж. Шокирующая история

Невезение американца Кейси Доусона, который вытерпел все ради своей олимпийской мечты.

Если вам кажется трешем выход канадок и финок в масках на матчи Олимпийских игр, то нужно иметь в виду, что приключения 21-летнего конькобежца из США Кейси Доусона намного круче.

Проблема Доусона заключалась в том же коронавирусе: он сдал положительный тест, что не позволило ему улететь в Пекин вместе с партнерами по сборной. Поэтому он предпочел остаться дома в Солт-Лейк-Сити, чтобы тренироваться и ждать результатов тестирования. Но результаты ПЦР постоянно менялись — то отрицательный, то положительный. В итоге за три недели Доусон сдал целых 45 тестов. И это, возможно, мировой рекорд.

Лежал на земле и плакал

Для разрешения на вылет в Пекин от Кейси потребовали четыре отрицательных теста подряд, но поначалу он считал, что нужно сделать лишь два «минуса» с интервалом в 24 часа. Олимпийский комитет США настоял на том, чтобы конькобежец получил четыре негативных анализа кряду. Дополнительная неразбериха возникла из-за учреждения, в котором проверяли ПЦР: американец сдавал мазок в лаборатории, одобренной китайским оргкомитетом. Но именно она внезапно и без объяснения причин была исключена из списка. По словам спортсмена, это сразу отбросило его на пару дней назад.

«Когда я только получил отрицательный результат, то был счастлив!» — вспоминает Доусон. Для сравнения: после первого положительного результата он лежал на земле и плакал. Несмотря на это, вопрос об его участии в Играх оставался открытым долгое время, что негативно отразилось на психологическом состоянии молодого спортсмена.

Проблемы на этом не закончились: путь Доусона в Китай начался с Атланты, штат Джорджия, а оттуда он отправился в Париж. Во Франции снова пришлось пересесть на новый борт — и это за 44 часа до первого старта. Кейси рассказывает, что во время перелета делал отжимания и другие упражнения, чтобы окончательно не утратить форму. Только прилетев в Китай, он обнаружил, что его багажа нигде нет. И это было очень критично, поскольку в сумках находились его коньки, которые индивидуальны для конькобежца и незаменимы. Ни один профи не выйдет на старт в новой, только что купленной обуви.

Олимпийский принцип

Выходило так, что Доусон ради выступления на Олимпиаде пролетел 11 тысяч километров, но оказался без самого важного атрибута. Пришлось просить у одного из латышских спортсменов запасные лезвия и ношеные ботинки, которые подходили американцу. После одобрения тренера сборной Латвии Херальда Силовса коллега согласился выручить американца.

По прибытии в Китай Кейси сдал дополнительный тест и был временно изолирован в своей комнате. К счастью, этот ПЦР оказался отрицательным. «Для меня самым важным было просто выйти на старт. Были моменты, когда мне казалось, что это вообще нереально», — говорит Доусон.

Британский конькобежец Корнелиус Керстен как-то сказал: «Не бывает двух одинаковых пар лезвий. Когда вы их меняете, то меняется и ваше ощущение, и то, как вы бежите по льду... Даже смена коньков от одного и того же производителя дает совершенно другое ощущение».

Этот факт сказался на Кейси: в своем старте на 1500 метров американец финишировал лишь 28-м — это предпоследний результат среди всех спортсменов. На последнем круге от его скорости уже ничего не осталось. Рекордсмен мира по ПЦР-тестам сказал журналистам, что бежал на одном адреналине. Но этот результат для него не был большим разочарованием после того, что он прошел на пути в Пекин. Доусон подчеркнул: для него важнее тот факт, что он в принципе стал олимпийцем, несмотря ни на что.