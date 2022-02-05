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Сегодня, 13:46

Воронина: «Забег на 3 000 м помог психологически размяться перед пятеркой»

Роман Шишов
Корреспондент

Российская конькобежка Наталья Воронина заявила, что забег на дистанции 3 000 метров на Олимпиаде в Пекине стал физической и психологической разминкой перед дистанцией 5 000 метров. По ее словам, это позволит чувствовать себя спокойнее на «пятерке».

Воронина с результатом 4 минуты 3,84 секунды стала 11-й в забеге на 3 000 м.

«Для меня этот старт — как настройка перед «пятеркой». Я реально оценивала свои шансы на эту дистанцию, — цитирует ТАСС Воронину. — Эта дистанция для меня как разведка перед 5 000 м. Я очень сильно мандражирую, несмотря на то что уже восемь лет из года в год выступаю на таком уровне. И как раз таки именно этот забег дал мне размяться как физически, так и немножко психологически быть спокойнее. Для меня было важно стартануть, чтоб внутри стать поспокойнее». Она добавила, что недовольна качеством льда на Национальном овале в Пекине, который лишь «одну-две тренировки был более-менее».

Воронина подчеркнула, что особенно настраивается на забег 5 000 м. «Я пока еще как-никак рекордсменка мира. Честно — хочу на «пятерке» что-то показать, — отметила она. — Но грустно мне осознавать, что я много потеряла в октябре после операции. Я не хочу все сваливать на нее, но до этого у меня все было прекрасно, мы очень хорошо отработали подготовительный период летом, все должно было складываться, как мы рассчитывали».

Напомним, что еще одна россиянка Евгения Лаленкова заняла 10-ю позицию с результатом 4 минуты 3,42 секунды.

Источник: https://tass.ru/sport/13626913
Наталья Воронина
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