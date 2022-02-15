В Союзе конькобежцев России заявили, что серебро в командной гонке преследования равно золоту

Президент союза конькобежцев России Алексей Кравцов в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебро олимпийской сборной России в командной гонке преследования.

«Мы рады этой медали! Ребята молодцы, конечно! Блестяще провели полуфинал, выиграли его с олимпийским рекордом. В финале мы оказались слабее, чем Норвегия. Но ничего. Эта медаль дорого стоит. Давно ее не было у нас в мужской командной гонке. Упущенное золото? Нет, я считаю, что это выигранное и заслуженное серебро, которое для нас равно золоту», — сказал Кравцов «СЭ».

Российская команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова показала результат в 3.40,46, уступив новрежцам 2,38 секунды. При этом россияне в полуфинале установили олимпийский рекорд (3.22,96).