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Сегодня, 13:55

В Союзе конькобежцев России заявили, что девушки имели мало шансов на медали на дистанции 1 000 м на Олимпиаде-2022

Алексей Кравцов считает, что у женской сборной России по конькобежному спорту было мало шансов на медали
Анна Горшкова
Корреспондент

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал выступление российских конькобежек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022.

«У Ангелины Голиковой все-таки основная дистанция 500 метров, на 1 000 ей пока не хватает чуть-чуть. Будем надеяться, что в дальнейшем ей удастся, но эти Игры для нее закончены. Дарья Качанова — молодая спортсменка, у нее все впереди. Чего конкретно не хватило, будем разбирать, но по результатам выступлений на Кубке мира мы понимали, что наши девочки имели мало шансов подняться на подиум на дистанции 1 000 метров», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Ангелина Голикова стала четвертой на дистанции 1000 метров, Дарья Качанова — девятой, а Ольга Фаткулина — 13-й. Золото с новым олимпийским рекордом выиграла японка Михо Такаги. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, третье — Бриттани Боу из США.

Женские соревнования по конькобежному спорту на Олимпиаде завершатся 19 февраля масс-стартами.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13739637
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Алексей Кравцов
Ангелина Голикова
Дарья Качанова
Ольга Фаткулина
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