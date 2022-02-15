Российский конькобежец Захаров после серебра на Олимпиаде заявил, что у него очень много планов

Российский конькобежец Руслан Захаров, завоевавший серебро командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине, отметил, что у него очень много планов в будущем.

— Ну теперь то у вас серебро. Хоккеисты рядом с вами даже не стоят.

— Это вы сказали, а не я.

— Сколько на вас давило заявление и хоккеистам что-то напоминали?

— Давило? Вы посмотрите на меня, что на меня может давить?

— Они с вами хоть раз встречались в деревне?

— Конечно, я каждый день вижу всех ребят, со всеми здороваюсь. Мы одна команда, просто бывают маленькие засранцы в каждой команде. В сборной команде России глобально я имею ввиду. Кто-то говорит, что я в чьих-то глаза не очень корректен, может быть. Может, прямолинеен. Но я вспоминаю хоккеистов только тогда, когда говорю с вами. На самом деле, я сижу, смотрю все спортивные мероприятия, которые могу. На днях очень сильно хотел посмотреть горные лыжи, но их перенесли и смотрел керлинг. Также болел за наших ребят. Классы капитан там. Я люблю спорт. Я просто говорю объективно если что-то не так. Я с удовольствием вступаю в дискуссии, отстаиваю свои позиции.

— У вас уникальное достижение — медаль в шорт-треке, в теперь в конькобежном спорте. В хоккей, может

— Хоккей — сложно. Есть разные идеи. Надо мной уже шутят, но пока тяжело говорить о завершении карьеры, о смене вида спорта. Нужно все обдумать, вынести на семейный совет, а там совершеннолетние только я и моя супруга. Поэтому голосовать будут только два человека. Голосовать будем, пока не придем к единоличному мнению.

— Вы реально думаете куда-то перейти?

— Поживем и увидим. Почему бы и нет? Слушайте, у меня очень много планов и идей. Если федерацию триатлона не забанят нашу, то почему бы не попробовать? Я просто не умею плавать, но ничего страшного.

— О завершении карьеры сейчас думаете?

- Нет. Я сейчас думаю о том, как мне выпить воду, сходить в туалет. Больше ни о чем не думаю. У меня телефон в заднем кармане не переставал вибрировать.