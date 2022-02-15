Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль Олимпиады-2022 в командной гонке преследования

Российские конькобежцы в финале командной гонки преследования Олимпиады-2022 уступили Норвегии.

Российская команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова показала результат в 3.40,46, уступив новрежцам 2,38 секунды. При этом россияне в полуфинале установили олимпийский рекорд (3.22,96).

Таким образом, Норвегия завоевала золотую медаль, у России серебро, бронзовая медаль у США.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Мужчины

Коньки. Командная гонка

Финал А

1. Норвегия (Халлйейр Энгебротен, Педер Конгсеуг, Сверре Лунде Педерсен) — 3.38,08

2. Россия (Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.40,46

Финал B

1. США (Кейси Доусон, Эмери Леман, Джои Мантия) — 3.38,81

2. Нидерланды (Марсель Боскер, Свен Крамер, Патрик Руст) — 3.41,62