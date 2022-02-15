Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 11:52

Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль Олимпиады-2022 в командной гонке преследования

Сергей Разин
корреспондент
Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.
Фото AFP

Российские конькобежцы в финале командной гонки преследования Олимпиады-2022 уступили Норвегии.

Российская команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова показала результат в 3.40,46, уступив новрежцам 2,38 секунды. При этом россияне в полуфинале установили олимпийский рекорд (3.22,96).

Таким образом, Норвегия завоевала золотую медаль, у России серебро, бронзовая медаль у США.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Мужчины

Коньки. Командная гонка

Финал А

1. Норвегия (Халлйейр Энгебротен, Педер Конгсеуг, Сверре Лунде Педерсен) — 3.38,08

2. Россия (Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.40,46

Финал B

1. США (Кейси Доусон, Эмери Леман, Джои Мантия) — 3.38,81

2. Нидерланды (Марсель Боскер, Свен Крамер, Патрик Руст) — 3.41,62

Олимпиада
8
46
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Убитый горем Эдуард Латыпов финишировал в эстафете на Олимпиаде без сил: друзья по команде помогли биатлонисту встать на ноги
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Это серебро равно золоту!» Россия с олимпийским рекордом берет медаль в конькобежке
Халили: «Нельзя Латыпова винить. В этом нет ничего страшного»
Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде
Журова высказалась о серебряной медали российских конькобежцев в мужской командной гонке
«Люди могут и так, и так говорить, это их право». Латыпов — о критике в соцсетях после бронзы в эстафете на Олимпиаде
Халили рассказал, как настраивался на первый этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захаров стал первым россиянином, завоевавшим медали на Олимпийских играх в шорт-треке и конькобежном спорте

В Союзе конькобежцев России заявили, что серебро в командной гонке преследования равно золоту
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости