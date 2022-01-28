Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 10:23

Российские конькобежцы и шорт-трекисты в полном составе готовятся к Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку в полном составе находятся в Пекин и готовятся к Олимпийским играм.

«Наши команды по шорт-треку и конькобежному спорту в полном составе на Играх в Пекине. Утром 27 января в Пекин прибыли команда по шорт-треку и спринтерские команды конькобежцев. Поздно вечером прилетели группы Павла Абраткевича и Виктора Сивкова. Рано утром 28 января в Пекин прибыл Семен Елистратов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Союза конькобежцев России.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13551541
1
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские конькобежцы готовятся к Олимпийским играм в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости