Российская конькобежка Голубева объяснила, почему больше любит выступать без болельщиков

Российская конькобежка Елизавета Голубева поделилась впечатлениями от выступления без зрителей.

«Мне больше нравится, когда нет болельщиков. Спокойно, хорошо. Как-то на чемпионате мира был гул, я не слышала даже свои мысли. Плюс не слышали подсказки друг друга и тренера. Так что тишина лучше.

В сборной пока никакого напряжения не чувствуется. Цели на медали у нас есть. Мы все приехали за медалями, настраиваемся на это. Отдадим все силы ради медалей», — сказала Голубева.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Первый старт Голубевой пройдет 17 февраля в забеге на 500 метров.