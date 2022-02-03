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Сегодня, 08:29

Российская конькобежка Голубева объяснила, почему больше любит выступать без болельщиков

Сергей Федоров
Корреспондент

Российская конькобежка Елизавета Голубева поделилась впечатлениями от выступления без зрителей.
«Мне больше нравится, когда нет болельщиков. Спокойно, хорошо. Как-то на чемпионате мира был гул, я не слышала даже свои мысли. Плюс не слышали подсказки друг друга и тренера. Так что тишина лучше.

В сборной пока никакого напряжения не чувствуется. Цели на медали у нас есть. Мы все приехали за медалями, настраиваемся на это. Отдадим все силы ради медалей», — сказала Голубева.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Первый старт Голубевой пройдет 17 февраля в забеге на 500 метров.

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