Российская конькобежка Голикова получила бронзовую медаль Олимпиады в Пекине

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль в забеге на 500 метров на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля прошла церемония награждения призеров соревнования.

Победительницей стала американка Эрин Джексон. Она преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Серебро — у японки Михо Такаги, которая уступила Джексон 0,08 секунды. 30-летняя россиянка замкнула тройку призеров с отставанием от лидера в 0,17 секунды.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).