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Сегодня, 16:57

Российская конькобежка Голикова получила бронзовую медаль Олимпиады в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Ангелина Голикова.
Фото Reuters

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль в забеге на 500 метров на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля прошла церемония награждения призеров соревнования.

Победительницей стала американка Эрин Джексон. Она преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Серебро — у японки Михо Такаги, которая уступила Джексон 0,08 секунды. 30-летняя россиянка замкнула тройку призеров с отставанием от лидера в 0,17 секунды.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада 2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: серебро Синициной и Кацалапова в танцах, допуск Валиевой и отмена награждения фигуристов в команднике. Онлайн-трансляция 14 февраля

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ангелина Голикова
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