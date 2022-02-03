Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 15:59

Фаткулина о назначении знаменосцем на открытии Олимпиады в Пекине: «Это так круто! Исполнилась моя мечта»

Фаткулина поделилась радостью от назначения знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась эмоциями от назначения знаменосцем сборной страны на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта, здорово, что она исполнилась», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Фаткулиной.

Ранее в ОКР сообщили, что Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев будут знаменосцами на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Церемония состоится завтра, 4 февраля, начало — в 15.00 (мск).

Зимние Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ольга Фаткулина
0
Читайте также
Австралийский сноубордист стал отцом через 15 месяцев после смерти. Как такое возможно?
Россия опять без флага и гимна? Сколько можем взять медалей? Какие премиальные у призеров? Что за бойкот? Ответы на главные вопросы об Олимпиаде-2022 в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Тарасова о выборе знаменосцев сборной России: «У нас вся команда может быть знаменосцами!»
Поздняков объяснил, почему мужская сборная России по хоккею полетела на Олимпиаду отдельным бортом
Станислав Поздняков рассказал о своих ожидания от Олимпиады-2022
Шипачев о назначении знаменосцем сборной на открытии Олимпиады в Пекине: «Такое может быть только раз в жизни»
Зубков пожелал Шипачеву и Фаткулиной достойно пронести знамя на церемонии открытия Олимпиады
Президент МОК выразил сочувствие спортсменам, у которых возникли проблемы перед Олимпиадой из-за коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований женщин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости