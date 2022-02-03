Фаткулина о назначении знаменосцем на открытии Олимпиады в Пекине: «Это так круто! Исполнилась моя мечта»

Фаткулина поделилась радостью от назначения знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады в Пекине

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась эмоциями от назначения знаменосцем сборной страны на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта, здорово, что она исполнилась», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Фаткулиной.

Ранее в ОКР сообщили, что Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев будут знаменосцами на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Церемония состоится завтра, 4 февраля, начало — в 15.00 (мск).

Зимние Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.