Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Муштаков занял 8-е место

Нидерландский конькобежец Крол стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 м

Нидерландский конькобежец Томас Крол стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 м.

29-летний спортсмен впервые в жизни завоевал золото Олимпийских игр, до этого он становился серебряным призером на дистанции 1500 м.

Серебряным призером стал канадец Лоран Дюбрей, бронза — у норвежца Ховарда Лоренцена.

Лучшим из россиян стал Виктор Муштаков, который занял восьмое место. Павел Кулижников стал 11-м.

Конькобежный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1000 м

Финал

1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,32

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,48

4. Петр Михальски (Польша) — 1.08,56

5. Нин Чжунянь (Китай) — 1.08,60

6. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1.08,63

7. Мартен Лиив (Эстония) — 1.08,65

8. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,74

9. Корнелиус Керстен (Великобритания) — 1.08,79

10. Хейн Оттерспер (Нидерланды) — 1.08,80

11. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,87