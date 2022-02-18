Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Муштаков занял 8-е место
Нидерландский конькобежец Томас Крол стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 м.
29-летний спортсмен впервые в жизни завоевал золото Олимпийских игр, до этого он становился серебряным призером на дистанции 1500 м.
Серебряным призером стал канадец Лоран Дюбрей, бронза — у норвежца Ховарда Лоренцена.
Лучшим из россиян стал Виктор Муштаков, который занял восьмое место. Павел Кулижников стал 11-м.
Конькобежный спорт
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
1000 м
Финал
1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,32
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,48
4. Петр Михальски (Польша) — 1.08,56
5. Нин Чжунянь (Китай) — 1.08,60
6. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1.08,63
7. Мартен Лиив (Эстония) — 1.08,65
8. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,74
9. Корнелиус Керстен (Великобритания) — 1.08,79
10. Хейн Оттерспер (Нидерланды) — 1.08,80
11. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,87