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Сегодня, 19:05

Матыцин поздравил конькобежку Голикову с завоеванием бронзовой медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российскую конькобежку Ангелину Голикову с завоеванием бронзовой медали на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

«Это первая награда Олимпийских игр в карьере лидера сборной России и действующей чемпионки мира. Мы ждали от Ангелины успешного выступления на Играх-2022, она была одной из главных претенденток на медали на дистанции 500 метров. Наша спортсменка продемонстрировала выступление высочайшего класса и показала отличное время, которое позволило ей войти в тройку призеров. Понимаю, что Ангелина, одна из сильнейших конькобежек в мире, была расстроена тем, что ей не удалось выиграть «золото», но попадание в тройку призеров на главном старте четырехлетия — очень достойный результат, добиться которого под силу немногим. Поздравляю с завоеванием «бронзы», нашей первой медали в конькобежном спорте в Пекине, Союз конькобежцев России и его президента Алексея Кравцова, личных тренеров Ангелины, а также тренерский штаб сборной России! Желаю удачи нашим спортсменам в соревнованиях на олимпийском овале в Пекине», — приводит слова Матыцина пресс-служба ОКР.

Голикова завоевала бронзовую медаль в забеге на 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Чемпионкой стала американка Эрин Джексон (37,04 секунды). Второе место заняла японка Михо Такаги (+0,08). Голикова уступила победительнице 0,17 секунды.

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Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ангелина Голикова
Олег Матыцин
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