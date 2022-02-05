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Сегодня, 13:58

Конькобежка Лаленкова заявила, что довольна десятым местом на дистанции 3 000 метров на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская конькобежка Евгения Лаленкова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Пекине на дистанции 3 000 метров.

«Вообще, я довольна своим забегом, потому что секунды, показанные на этой дистанции, — это мое лучшее время на равнинных катках. Я бежала только 4.04. Соответственно, не зная этот лед, потому что мы не смогли на нем выступать, считаю, что высокий результат. И по дистанции я даже предположить не могла, что покажу такое время. Пыталась думать о технических моментах. А потом за полтора круга до финиша уже думала о том, как доехать», — приводит ТАСС слова Лаленковой.

Лаленкова заняла десятое место по итогам соревнований, другая россиянка Наталья Воронина стала 11-й.

Золото на дистанции 3 000 метров завоевала нидерландка Ирена Схаутен, серебро — у итальянки Франчески Лоллобриджиды, бронза — у Изабеллы Вайдеманн из Канады.

Источник: https://tass.ru/sport/13626843
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
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