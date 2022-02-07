Конькобежка Голубева прокомментировала седьмое место на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде-2022

Российская конькобежка Елизавета Голубева прокомментировала результаты выступления на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка занала седьмое место.

«Под конец прихватило. Я рискнула, рванула со старта сильно. Решила в начале разогнаться и в конце дотерпеть. Немного не хватило до подиума. Обидно. Но ничего страшного, настраиваемся к дальнейшим заездам.

Я была рада, что побегу в последней паре. Это меня заряжает. Жаль только, что дорожка была неудачная. Рекорд Ирен Вюст даже не видела, поэтому никаких проблем из-за этого не было", — сказала Голубева.

Нидерландка Ирен Вюст выиграла золото Олимпиады на дистанции 1 500 метров и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги. Замкнула тройку еще одна представительница Нидерландов Антуанетта де Йонг.