Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 13:14

Конькобежка Голубева прокомментировала седьмое место на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде-2022

Сергей Федоров
Корреспондент

Российская конькобежка Елизавета Голубева прокомментировала результаты выступления на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка занала седьмое место.

«Под конец прихватило. Я рискнула, рванула со старта сильно. Решила в начале разогнаться и в конце дотерпеть. Немного не хватило до подиума. Обидно. Но ничего страшного, настраиваемся к дальнейшим заездам.

Я была рада, что побегу в последней паре. Это меня заряжает. Жаль только, что дорожка была неудачная. Рекорд Ирен Вюст даже не видела, поэтому никаких проблем из-за этого не было", — сказала Голубева.

Нидерландка Ирен Вюст выиграла золото Олимпиады на дистанции 1 500 метров и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги. Замкнула тройку еще одна представительница Нидерландов Антуанетта де Йонг.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по конькобежному спорту
3
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Все медали 7 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские фигуристы завоевали золото в командном турнире
Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Немецкая биатлонистка Херманн выиграла золото Олимпиады в Пекине, россиянки — без медалей
Нигматуллина допустила десять промахов во время индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине
Резцова допустила два промаха на третьем огневом рубеже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований женщин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости