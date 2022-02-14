Конькобежка Голикова поблагодарила всех после бронзы на Олимпиаде-2022

Российская конькобежка Ангелина Голикова прокомментировала бронзовую медаль на Олимпиаде-2022.

«Я очень рада. Я благодарна судьбе, и стране, и всем, кто меня поддерживал, нашей команде, нашему Союзу конькобежцев России. Это действительно труды. Между медалями минимальное расстояние. Они разные по значимости, цене металла, но различия минимальные между людьми.

У нас еще идут старты, у меня будет 1000 м дистанция. Будут еще серьезные дни, надо настраиваться, держим хвост пистолетом. Будем бороться. Уже не такие шансы, минимальные, но будем бороться", — приводит слова спортсменки ТАСС.

Голикова вчера, 13 января, стала обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх на дистанции 500 м. Первое место заняла американка Эрин Джексон, второе — японка Михо Такаги.