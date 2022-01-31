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Сегодня, 12:20

Конькобежец Трофимов рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне в Пекине

Конькобежец Трофимов высоко оценил условия проживания в Олимпийской деревне в Пекине
Виктория Кравченко

Российский конькобежец Сергей Трофимов рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне в Пекине.

«Условия отличные. Все чистое, приятное. Указатели все есть, куда идти. Я уже успел вещи постирать, постричься. Сон в порядке, кровати хорошие», — цитирует Трофимова ТАСС.

Он также оценил качество льда в Национальном конькобежном овале.

«Я как будто в Коломне бегаю, по поворотам. Есть такая фишка, что повороты отличаются на разных катках, радиусы. Пока что не заметил, [что повороты выполнены круче обычного]», — добавил он.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.

Источник: https://tass.ru/sport/13570719
Олимпиада
Сергей Трофимов
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