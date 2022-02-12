Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 15:20

Конькобежец Арефьев заявил, что отнял у себя олимпийскую мечту неудачей на дистанции 500 м

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский конькобежец Артем Арефьев прокомментировал седьмое место в забеге на 500 метров на Олимпиаде-2022.

«Гонка сложилась отвратительно. Время ужасное. Несмотря на то, что у нас очень много опытных спортсменов в команде, все — дебютанты Олимпийских игр. Пускай мировые рекордсмены и чемпионы мира, а Олимпиада — совсем другое. Никто не был к этому готов, судя по всему. Я, конечно, возможно, говорю за всех, но у нас у всех одинаковая ситуация. Мы все сбегали отвратительно, но показывали сумасшедшие секунды на тренировках», — приводит слова Арефьева ТАСС.

Конькобежец добавил, что показанные секунды даже при таком качестве бега показывают, что он был готов на гораздо лучший результат.

«Я все три года жил олимпийской мечтой, что я не опозорюсь здесь. Я выигрывал этапы Кубка мира, попадал в призы. Я был уверен в себе, спокоен, хладнокровен, у меня не было психологических зажимов. Я видел результат, который показал победитель забега китаец Гао Тинъюй 34,32 и понимал, что я могу сбегать быстрее. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Потому у меня просто ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил», — добавил Арефьев.

В забеге на 500 метров россиянин Виктор Муштаков стал девятым (34,60), а Руслан Мурашов — десятым (34,63).

Китайский конькобежец Гао Тиньюй завоевал золото на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен установил новый олимпийский рекорд — 34,32 секунды. Второе место занял кореец Ча Мин Кю, на третьей строчке — японец Ватару Морисиг.

Источник: https://tass.ru/sport/13689659
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Коньки
3
0
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Все медали 12 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: биатлонист Цветков стал четвертым в спринте
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, лучший из россиян стал 16-м
«В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете
Алимов: «Появилась нехорошая тенденция — в своих неуспешных выступлениях винить руководство»
Дэвис и Смолкин лидируют в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований мужчин

Муштаков: «Перед стартами были совсем другие секунды. Не собрался, не знаю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости