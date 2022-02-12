Конькобежец Арефьев заявил, что отнял у себя олимпийскую мечту неудачей на дистанции 500 м

Российский конькобежец Артем Арефьев прокомментировал седьмое место в забеге на 500 метров на Олимпиаде-2022.

«Гонка сложилась отвратительно. Время ужасное. Несмотря на то, что у нас очень много опытных спортсменов в команде, все — дебютанты Олимпийских игр. Пускай мировые рекордсмены и чемпионы мира, а Олимпиада — совсем другое. Никто не был к этому готов, судя по всему. Я, конечно, возможно, говорю за всех, но у нас у всех одинаковая ситуация. Мы все сбегали отвратительно, но показывали сумасшедшие секунды на тренировках», — приводит слова Арефьева ТАСС.

Конькобежец добавил, что показанные секунды даже при таком качестве бега показывают, что он был готов на гораздо лучший результат.

«Я все три года жил олимпийской мечтой, что я не опозорюсь здесь. Я выигрывал этапы Кубка мира, попадал в призы. Я был уверен в себе, спокоен, хладнокровен, у меня не было психологических зажимов. Я видел результат, который показал победитель забега китаец Гао Тинъюй 34,32 и понимал, что я могу сбегать быстрее. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Потому у меня просто ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил», — добавил Арефьев.

В забеге на 500 метров россиянин Виктор Муштаков стал девятым (34,60), а Руслан Мурашов — десятым (34,63).

Китайский конькобежец Гао Тиньюй завоевал золото на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен установил новый олимпийский рекорд — 34,32 секунды. Второе место занял кореец Ча Мин Кю, на третьей строчке — японец Ватару Морисиг.