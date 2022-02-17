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Сегодня, 13:57

Дарья Качанова: «Своим выступлением в Пекине я недовольна»

Российская конькобежка Качанова осталась недовольна своим выступлением на Олимпиаде-2022
Иван Шитик
Корреспондент

Российская конькобежка Дарья Качанова оценила свое выступление на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине. Она заняла итоговое 9-е место.

«Своим выступлением здесь я недовольна. Понятно над чем работать, буду ставить цели на следующий олимпийский цикл. А пока нужно еще этот сезон завершить. Впереди чемпионат мира в спринтерском многоборье, этапы Кубка мира. Жизнь продолжается.

Впечатления от Олимпиады? По настрою всех спортсменов чувствуется, что это особенный старт, в ближайшие четыре года другого такого не будет. Но я , выходя на олимпийский лед, не волновалась. Когда бежала в паре с Бриттани Боу (представительница США — прим. «СЭ»), надеялась, что вместе с ней пробегу быстро. Но чего-то не хватило», — цитирует Качанову пресс-служба ОКР.

 
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Дарья Качанова
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