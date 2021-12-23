Соне Надыршиной 18 лет, она самая молодая чемпионка мира в истории своей дисциплины и едет в Пекин за олимпийской медалью.

София Надыршина

Родилась 14 мая 2003 года в Южно-Сахалинске.

Тренеры — Ольга и Алексей Желтовы.

Чемпионка и серебряный призер чемпионата мира (2021). Шестикратная чемпионка мира среди юниорок (2020, 2021). Победительница и призер этапов Кубка мира. Победительница и призер этапов Кубка Европы.

Поворотные дисциплины сноуборда для России всегда были богаты на звезд. В прошлых олимпийских циклах здесь зажигали Екатерина Тудегешева и Алена Заварзина с Виком Уайлдом. Теперь же главная звезда — 18-летняя София Надыршина из Сахалина. В прошлом году она блестяще выступила на чемпионате мира, взяв золото и серебро. За всю историю сноуборда здесь не было чемпионок моложе нашей Сони! А еще недавно она стала первым в истории своего острова заслуженным мастером спорта. Только представьте: на Сахалине еще не было ни одного ЗМС ни в одном виде спорта — а прорыв совершила вчерашняя школьница на доске.

Перешла в сноуборд вслед за тренером

— Вы живете на Сахалине, этапы Кубка и чемпионат мира проходят в основном в Европе. Сколько времени вы тратите на дорогу?

— Ко всему привыкаешь. Тем более из-за коронавируса мы стали меньше летать домой, в основном остаемся на сборах. В прошлом году даже на Новый год не отпустили, месяца три сидели в Европе. А домой я попала только спустя месяца четыре-пять. В команде круто, но к семье, конечно, все равно хотелось. Рада, что в этот раз отпустили на праздники и буду встречать Новый год дома.

— Как вы вообще оказались в сноуборде? Раньше крутых сноубордисток на Сахалине ведь не было?

— Сначала я занималась горными лыжами. Потом мой тренер Ольга Дмитриевна Желтова решила перейти в сноуборд. До нее сноуборда на острове вообще не было, она открыла новое направление. Ну, я и пошла за ней. Если бы она тогда осталась в лыжах — наверное, и я бы сноубордом никогда не занималась.

— Как вы вместе с тренером учились? Быть первопроходцами — это ведь очень сложно?

— Ольга Дмитриевна в прошлом горнолыжница. То есть для нее сноуборд — тоже что-то новенькое. Мне, в принципе, тоже сразу понравилось. Но я особо не вникала даже, что бывают какие-то соревнования, чемпионаты. Ну, покатались, потренировались — и круто. Потом раз — попала на первенство России. Потом узнала, что есть сборная России, это вообще был шок.

— Сейчас в мировом сноуборде вы уже своя?

— Конечно. Когда заезжаешь на пьедестал, да и не один раз, то уже проще. Например, на последнем этапе Кубка мира я стала второй, а девочка из Италии — четвертой. И я ей свои цветы передарила на удачу. Это нормально, я со всеми соперницами хорошо общаюсь.

— Хорошо говорите по-английски?

— Говорю не супер, но достаточно, чтобы друг друга понимать. В основном в «Инстаграме» переписываемся.

Вик Уайлд умеет найти правильные слова

— Во время Олимпиады в Сочи вы только начинали заниматься спортом. Помните те Игры?

— Я еще тогда мало что понимала. Тренеры, конечно, говорили, как круто там Алена Заварзина с Виком Уайлдом выступили. Но я, честно, не смотрела. Потом уже увидела, в более осознанном возрасте. А с Виком сейчас, кстати, хорошо общаемся. Он умеет найти правильные слова перед стартом. Даже на чемпионате мира: скажет что-то такое хорошее, мотивирующее — и это помогает.

— Раньше на Олимпиаде у сноуборда были две дисциплины, сейчас — одна. Вам ближе гигант или обычный слалом?

— В принципе, мне без разницы. Но две дисциплины лучше, чем одна, потому что это два шанса. Говорят, через два года слалом вернут, но это не точно.

— Впереди ваша первая Олимпиада. А вы еще недавно даже о существовании сборной не знали.

— Для меня Игры — это как новый этап. Медаль чемпионата мира есть, этапы Кубка мира выигрывала. Ну, что дальше? Остается только Олимпиада. Не то чтобы я как-то сильно волнуюсь, скорее мне интересно.

— Вы же в прошлом году только школу окончили?

— Ну да. Со спортом школа, конечно, плохо совмещалась. Мне еще повезло, что чемпионат России в конце сезона был на Сахалине. Я прилетела домой, и сразу начались репетиторы, занятия... По-другому никак, потому что во время стартов я не хотела отвлекаться. И, видимо, правильно, раз чемпионат мира выиграла.